Il catasto va riformato | parola di liberale

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Che il tema delle tasse, e cioè della necessità di non aggravare ulteriormente il carico fiscale soprattutto sui ceti medi e produttivi, sia un tema centrale e distintivo per il centrodestra, è risaputo. C’è tutta una filosofia, come è noto, dietro questa inderogabile posizione di principio, in netto contrasto con quella statolatrica e redistributiva che è propria della sinistra. Sarebbe perciò assurdo che la destra non tenesse il punto. Ed è giusto che si tengano ben aperti gli occhi e si evitino manovre che anche solo minimamente possano favorire questa prospettiva. Eppure, l’impressione che trasmettono le vicende di queste ore è che l’alzata dei toni da parte della Lega sia il frutto di un equivoco e di un paradosso. Intanto perché Mario Draghi non è un piazzista politico di second’ordine che fa il gioco delle tre carte e prende in giro gli italiani e i partiti. Quindi, fino a prova ...

