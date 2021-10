Gf Vip, Ignazio Moser aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: “Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano” (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’ex concorrente del Gf Vip Ignazio Moser qualche giorno fa ha annunciato sul profilo Instagram di avere dei problemi di salute, e lo aveva fatto con queste parole: Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati. A distanza di qualche giorno, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha voluto aggiornare e rassicurare i suoi follower circa il suo stato di salute: Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere. Probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’ex concorrente del Gf Vipqualche giorno fa ha annunciato sul profilo Instagram di avere dei problemi di, e lo aveva fatto con queste parole: Purtroppo ho dei piccoli problemi diche mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terròti. A distanza di qualche giorno, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha volutore e rassicurare i suoi follower circa il suo stato di: Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere. Probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e ...

