Festa del Cinema di Roma: date, biglietti, programma e red carpet (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sta per iniziare la sedicesima edizione del Festa del Cinema di Roma, la rassegna Cinematografica che fin dal 2006 celebra i film e gli artisti più apprezzati dal pubblico di tutto il mondo, senza fare distinzioni per genere e temi trattati. E anche quest’anno sono tanti gli ospiti attesi sul red carpet Romano. Festa del Cinema di Roma: date e biglietti La settima arte torna ad essere protagonista nella capitale italiana. Manca pochissimo, infatti, all’inaugurazione delle sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, diretta da Antonio Monda, che animerà la città eterna a partire dal 14 ottobre fino al 24 ottobre. I biglietti per ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sta per iniziare la sedicesima edizione deldeldi, la rassegnatografica che fin dal 2006 celebra i film e gli artisti più apprezzati dal pubblico di tutto il mondo, senza fare distinzioni per genere e temi trattati. E anche quest’anno sono tanti gli ospiti attesi sul redno.deldiLa settima arte torna ad essere protagonista nella capitale italiana. Manca pochissimo, infatti, all’inaugurazione delle sedicesima edizione delladeldi, diretta da Antonio Monda, che animerà la città eterna a partire dal 14 ottobre fino al 24 ottobre. Iper ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Studenti in festa davanti all'istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma e sull'ingresso lo striscione… - NetflixIT : 18 storie generazionali raccontate da giovani filmmaker. #StoriesOfAGeneration, la nuova docu-serie Netflix con la… - ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA, l’opera-concerto totale tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti di CLAUDIO BAG… - SergioLegram : Storia da ricordare di questa festa, in ringraziamento della vittoria della flotta cristiana a Lepanto sui turchi… - Almagesto75 : RT @NotizieFrance: 'Consigliere siamo alla deriva. Elezioni amministrative Castello di Cisterna....ecco il video del corteo del sindaco in… -