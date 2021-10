Edmundo | «Dicevano che Ronaldo sarebbe morto in campo Dovevo giocare io la finale del Mondiale 98»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Fino ad un attimo prima di entrare inallo Stade de France la punta titolare del Brasile, nelladel1998 era. “Ero già in distinta tra i titolari. Poi è arrivato, accompagnato da uno dei medici. Ha incontrato Zagallo e lo staff per qualche minuto e, quando sono usciti, il mister mi ha detto che avrebbe giocato”. L’ex attaccante del Napoli aveva già raccontato di essere stato lui ad accorgersi del malore del Fenomeno, e non Roberto Carlos. E ricorda quella vicenda in una nuova intervista a ESPN. “Quando ho vistocon le convulsioni, sono uscito urlando per i corridoi. Era viola, con la lingua girata, ansimava… I medici sono arrivati ??subito e sono riusciti a fargli riprendere conoscenza. Leonardo, attuale direttore ...