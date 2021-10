Ecco come il Covid può diffondersi in ospedale (anche con vaccini e mascherine) (Di giovedì 7 ottobre 2021) In Israele un paziente in dialisi ha dato il via a un focolaio che ha coinvolto 41 persone (solo tre non vaccinate, le altre immunizzate da oltre 5 mesi). Cinque pazienti con malattie pregresse sono morte mentre gli operatori sanitari sono rimasti asintomatici Leggi su corriere (Di giovedì 7 ottobre 2021) In Israele un paziente in dialisi ha dato il via a un focolaio che ha coinvolto 41 persone (solo tre non vaccinate, le altre immunizzate da oltre 5 mesi). Cinque pazienti con malattie pregresse sono morte mentre gli operatori sanitari sono rimasti asintomatici

