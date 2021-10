Decreto capienze | 100% in cinema e teatri | 50% nelle discoteche al chiuso | Franceschini | La cultura ricomincia a vivere

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Piena capienza per i luoghi di, come. Per lel'asticella sarà fissata al 50% al, negli stadi al 75%. Lo prevede il testo delapprovato all'...

Lo dichiara il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato unlegge che allenta le restrizioni sulle. "Da tempo - ha rimarcato ...Piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri. Per le discoteche l'asticella sarà fissata al 50% al chiuso, negli stadi al 75%. Lo prevede il testo delapprovato all'unanimità dal Consiglio dei ministri . Previsto anche un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti percentuali ...ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche.In zona bianca estesa al 100% la capienza nei cinema, ...“Nel settore degli spettacoli – cinema, teatri, concerti – la capienza sarà al 100%, sia al chiuso che all’aperto. Per gli eventi sportivi sarà possibile riempiere gli i ...