Crisanti sulla terza. 'E' necessaria per tutti e il green pass dovrebbe avere validità di 6 mesi' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se il mondo scientifico ragiona sull'utilità o meno di fare a tutti e in un breve lasso di tempo la terza dose del vaccino, il virologo Andrea Crisanti mette le mani avanti. La terza dose, dice, "deve ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se il mondo scientifico ragiona sull'utilità o meno di fare ae in un breve lasso di tempo ladose del vaccino, il virologo Andreamette le mani avanti. Ladose, dice, "deve ...

Advertising

CloacaDi : @thecoolmauri @simshine95 @silviaballestra @Moonlightshad1 Il CTS serve semplicemente per avallare decisioni politi… - argomauta1 : Prossimo sulla lista Crisanti ?? - 12ruoteinmovim : Fuori 1. Aspetto sulla riva gli altri, come #Bassetti #Crisanti #Burioni giusto per citare i 'famosi' solo in Italy. - 24Mattino : .@paolomieli: 'La #terzadose, da suggerita, è quasi ordinata adesso. In Israele se non ti fai la terza dose ti revo… - Anna87True : Ieri sera a #controcorrente abbiamo assistito ad un #SANSONETTI che non riesce a seguire un servizio, attaccando Me… -