Cinema Troisi, l'omaggio a Massimo Troisi: Lello Arena presenta 'Ricomincio da tre' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Cinema Troisi riapre la stagione delle rassegne con…i film di Massimo Troisi . Dal 9 ottobre al 4 dicembre, ogni sabato mattina alle ore 11:00, l'appuntamento al Cinema Troisi è con 9 titoli ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilriapre la stagione delle rassegne con…i film di. Dal 9 ottobre al 4 dicembre, ogni sabato mattina alle ore 11:00, l'appuntamento alè con 9 titoli ...

Advertising

FrameSeven7 : RT @PiccoloAmerica: Un'altra novità in arrivo! ?? Siamo molto felici di comunicarvi che da domenica 10 ottobre, daremo il via a 'Troisi Kid… - CorriereQ : Al via l’omaggio a Massimo Troisi e la sezione Troisi Kids: il 9 ottobre Lello Arena presenta Ricomincio da tre - stegiammetti : RT @PiccoloAmerica: Un'altra novità in arrivo! ?? Siamo molto felici di comunicarvi che da domenica 10 ottobre, daremo il via a 'Troisi Kid… - sfiorata82 : RT @PiccoloAmerica: Un'altra novità in arrivo! ?? Siamo molto felici di comunicarvi che da domenica 10 ottobre, daremo il via a 'Troisi Kid… - Agenzia_Dire : Il #CinemaTroisi omaggia il grande attore napoletano da cui prende il nome: ecco tutti i film di #MassimoTroisi che… -