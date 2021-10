Catania, Russini: “Non abbiamo sfigurato contro nessuno. Classifica? Ci mancano... (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le parole dell'attaccante del Catania, Simone Russini, in vista della sfida di domenica contro la Juve Stabia Leggi su mediagol (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le parole dell'attaccante del, Simone, in vista della sfida di domenicala Juve Stabia

Ultime Notizie dalla rete : Catania Russini Catania, Russini: 'Non abbiamo mai sfigurato. Ci mancano punti' MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Simone Russini, attaccante del Catania, commenta il complicato avvio di campionato degli etnei, che dopo sette giornate occupano la 14esima posizione con sette punti in classifica. Per Russini, però, la ...

Chi è da Catania e chi finora non lo ha dimostrato ...di non essere da Catania è il portiere Stancampiano, incerto nelle prime giornate. Stesso discorso per il difensore Ercolani, gravi errori tecnici e di concentrazione. Per un giudizio su Russini, ...

Catania, Russini: "Dobbiamo sbrigarci a diventare squadra" TifosiPalermo Catania, Russini: “Non abbiamo sfigurato contro nessuno. Classifica? Ci mancano punti” “Siamo carichi. Ogni gara nasconde complicazioni, il campionato dimostra equilibrio ma il Catania arriverà alla gara di domenica con la voglia di vincere. Sarà un confronto che deve darci continuità, ...

Catania, Russini: "Siamo carichi, ci mancano dei punti in classifica" Al rientro dalla squalifica dopo l'espulsione rimediata contro la Turris, l'attaccante del Catania Simone Russini è intervenuto sulle colonne de La Sicilia: “Siamo ...

