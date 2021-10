(Di giovedì 7 ottobre 2021), novità in arrivo? Una nuova “spalmatura” dei debiti con l’agenziaentrate potrebbe profilarsi all’orizzonte anche se per il momento il Ministro dell’Economia Franco non si è sbilanciato. Si parla,avrete capito, die di una loro nuova, possibile,. Vediamo dunque quali sono le ultime novità in merito. Leggi anche: Sostegni Bis, la cancellazioneLacosiddetta...

Advertising

sebmes : Ma quei «120 milioni di cartelle esattoriali» di cui periodicamente Salvini pretende il congelamento o la rottamazi… - CorriereCitta : Cartelle esattoriali, rottamazione quater: come funziona e a chi spetta la proroga delle notifiche - fisco24_info : Fisco: Bussoni (Confesercenti), 'rottamazione cartelle? può aiutare imprese in difficoltà': Una eventuale rottamazi… - nobiletti : RT @Lapaginadelled1: @matteosalvinimi Chi pensa ai cittadini e alle piccole medie imprese che devono subire un carico fiscale improvviso do… - nobiletti : RT @tusciatimes: Cartelle esattoriali, Marini (Forza Italia): “La proroga è necessaria” -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle esattoriali

Comincia l'ondata diper vecchi debiti che i consumatori italiani hanno. Dopo che, causa pandemia, il Governo aveva imposto lo stop all'invio delle ingiunzioni. In tutto, per fine 2021, l'Esecutivo ...Green pass,, sale da ballo, incontro con Lamorgese, ora il catasto…la Lega non può incassare soltanto dei no'.Comincia l’ondata di cartelle esattoriali per vecchi debiti che i consumatori italiani hanno. Dopo che, causa pandemia, il Governo aveva imposto lo stop all’invio delle ingiunzioni. In tutto, per fine ..."Cartelle esattoriali, la proroga è necessaria". Viterbo - Interviene Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio ...