Arpaia | questa sera dalle ore 22 00 interruzione idrica a causa di un guasto improvviso

(Bn) – Comunichiamo che aunpresso l'impianto di sollevamento Regionale,ore 22.00 fino alle ore 06.00 del mattino successivo salvo imprevisti, saremo costretti ad interrompere il servizio idrico. Le zone interessate sono: via Appia Ovest, via Roma, via San Fortunato, via Ravagnone, via Tito Livio, via Giovanni Paolo II. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti, è sempre attivo il numero verde 800511717 gratuito sia da telefono fisso che da cellulare e che per segnalare disservizi è possibile utilizzare l'App My Gesesa.