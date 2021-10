Addio a Gerald Home | il capitano Verrack di Star Wars

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Non ce l’ha fatta. L’attore irlandese, divenuto celebre grazie a, ha perso la sua battaglia contro il cancro e si è spento il 6 ottobre, a pochi giorni dal suo settantunesimo compleanno. Vi raccomandiamo...a Willie Garson, l'amico di Carrie in Sex and the City L'attore, che interpretava Stanford Blatch nel famoso telefilm, si è spento all'età di 57 anni. A darne l'annuncio sui social il figlio: "Ti amo ... Nato il 18 ottobre 1950 a Belfast, nell’Irlanda del Nord,si trasferì in Australia con la sua famiglia all’età di 16 anni. Proprio lì cominciò a muovere i primi passi nel mondo della recitazione, lavorando come attore in vari teatri del ...