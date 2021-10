Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)DEL 6 OTTOBREORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE VERIFICATOSI SULLA RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO, COINVOLTE 5 VETTURE SULLA SORPASSO, CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TORRENOVA, IN ENTRATA ANEL SENSO OPPOSTO, IN ESTRNA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ...