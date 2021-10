Vergogna a Genova, antifascisti imbrattano di escrementi la statua al fondatore di Moto Guzzi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Genova, 6 ott — Imbrattare e deturpare, le uniche attività di cui gli antifascisti possono dirsi eccellenza: teatro dell’ennesimo sfregio è Genova, dove alcuni ignoti hanno lordato con escrementi la statua a Giorgio Parodi, cofondatore della Moto Guzzi. Il monumento si trova a Mura delle Battistine, nel quartiere di Carignano. Genova antifascista rivendica lo sfregio alla statua di Parodi Il gesto è stato prontamente rivendicato con un post su Facebook da Genova antifascista: «La diffusione della mentalità fascista passa anche attraverso i simboli, e questa statua rappresenta uno sfregio per la nostra storia». Il messaggio è corredato delle fotografie del monumento imbrattato. Quella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 ottobre 2021), 6 ott — Imbrattare e deturpare, le uniche attività di cui glipossono dirsi eccellenza: teatro dell’ennesimo sfregio è, dove alcuni ignoti hanno lordato conlaa Giorgio Parodi, codella. Il monumento si trova a Mura delle Battistine, nel quartiere di Carignano.antifascista rivendica lo sfregio alladi Parodi Il gesto è stato prontamente rivendicato con un post su Facebook daantifascista: «La diffusione della mentalità fascista passa anche attraverso i simboli, e questarappresenta uno sfregio per la nostra storia». Il messaggio è corredato delle fotografie del monumento imbrattato. Quella ...

