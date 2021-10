Vangelo del giorno | Luca 11 | 1-4 – Audio e commento Papa Francesco

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo spunto daldi oggi 6 Ottobre 2021, Mercoledì: “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli”. “Perdonare le persone che ci hanno offeso non è facile; è una grazia che dobbiamo chiedere: Signore, insegnami a perdonare come tu hai perdonato me”. XXVII settimana del Tempo ordinario – III settimana L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Rallegra la vita tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. R. Tu sei buono, Signore,... Dal secondo Luca Lc 11,1 - 4 Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe ... Gesù lo dice chiaramente con queste parole: "Non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa, che non riceva già ora,...