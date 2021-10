Rudy Zerbi rimprovera LDA | punizione per il cantante

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le parole diNon sono state giornate facili per i ragazzi di Amici 21, e come se non bastasse nella puntata odierna proprio LDA si è beccato un rimprovero da. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo gli allievi, dopo aver trascurato le faccende domestiche, sono L'articolo proviene da Novella 2000.

Non solo Mattia e Christian , anche LDA ha ricevuto ad Amici 21 una bella ramanzina dal suo coach. Luca D'Alessio è finito in sfida a causa di un provvedimento disciplinare causato dall'enorme caos accumulatosi in casetta in questi primi giorni di permanenza. Con un videomessaggio, ...E' quello che sta succedendo alla ballerina Carola (pupilla della maestra Celentano) e il cantautore 21enne Luigi, della scuderia di. Luigi in casetta la cerca spesso, con i pretesti più ...Dopo essere finito in sfida per le mancate pulizie della casetta, Rudy Zerbi rimprovera LDA e lo punisce: ecco cosa è accaduto.Un daytime ricco di tensione quello di mercoledì 6 ottobre 2021: la punizione per il disordine ha fatto arrabbiare i professori ...