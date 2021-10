Raffaella Fico | scoperta choc al bagno | grosso imbarazzo al GF Vip 6 | soprattutto per il vippone

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al GF Vip 6 non si può mai stare tranquilli. Per la gioia del pubblico che segue costantemente la diretta h24 della Casa nelle ultime ore è successo di tutto. Intanto sono arrivate le scuse di Endemol per la frase pronunciata per sbaglio dagli autori nei giorni scorsi. Lunedì pomeriggio la regia aveva lasciato inavvertitamente i microfoni accesi e le parole pronunciate hanno provocato una vera e propria bufera all’esterno. Alfonso Signorini in puntata non ha toccato l’argomento, ma anche i vipponi in giardino avevano sentito questo audio: “Massa di imbecilli e cerebrolesi… c***i loro”. Tanti si sono detti indignati per quella frase e ora, attraverso il proprio account Twitter, la Endemol Shine Italia si è scusata “per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai ...