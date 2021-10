“PSG | addio a gennaio” | dalla Spagna la bomba sul nuovo acquisto

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)arriva una clamorosa indiscrezione su uno dei difensori del PSG: potrebbe partire e lasciare il club francese già a, stando a quanto riferito da ‘El Nacional’, il PSG starebbe pensando a una clamorosa cessione. Il nome in questione è quello di Sergio Ramos, arrivato a Parigi, solo l’8 luglio del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : Questa sera la prima con gli #Azzurri da giocatore del #PSG : il retroscena sul suo addio al #Milan ???? - YBah96 : RT @DiMarzio: Questa sera la prima con gli #Azzurri da giocatore del #PSG : il retroscena sul suo addio al #Milan ???? - vikingrossonero : @DiMarzio Il retroscena sul suo addio: a giugno ha vinto l'Europeo e poi ha firmato con il PSG per 12M a stagione.… - garbadaru : RT @DiMarzio: Questa sera la prima con gli #Azzurri da giocatore del #PSG : il retroscena sul suo addio al #Milan ???? - mennieffe : RT @DiMarzio: Questa sera la prima con gli #Azzurri da giocatore del #PSG : il retroscena sul suo addio al #Milan ???? -

Ultime Notizie dalla rete : PSG addio

Qualche tifoso rossonero, infatti, sembra non aver dimenticato l'di quest'estate: lo conferma ... Sulla sua squadra attuale, il, ha dichiarato: 'Sono due squadre totalmente diverse. L'Italia è ...Nessuno si aspettava l'al Barcellona, nemmeno lui . Il presidente, Leonardo e il club in ... Mbappé (getty images) tutte le notizie di pochettinoLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "...Donnarumma e Keylor Navas senza pace: scoppia un nuovo caso, con la risposta zittita del portiere costaricano: "Ti piacciono le polemiche?" ...Attraverso il proprio sito ufficiale, il Barcellona ha reso noto il bilancio della scorsa stagione La pandemia da Covid ha sicuramente piegato il mondo del calcio e, in particolar modo, il Barcellona.