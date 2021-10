Pioggia di vendite a Wall Street

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,83% sul Dow Jones; sulla stessa linea,diffuse sull’S&P-500, che continua la giornata a 4.312 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,47%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,62%. Continuano a preoccupare il possibile aumento dei tassi, l’aumento dell’inflazione e il mancato accordo sull’innalzamento del limite del debito USA. Intanto, ADP ha comunicato che gli occupati del settore privato hanno registrato un aumento di 568 mila posti di lavoro a settembre, dato migliore delle attese. Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,74%), materiali (-1,63%) e sanitario (-1,19%). ...

In rosso i 40 titoli del Ftse Mib, con Mediobanca maglia nera ( - 4%), nonostante il comparto bancario sia tra i settori che meglio stanno reggendo all'odierna di vendite.