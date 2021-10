Pillola anti-Covid, cos’è e come funziona il molnupiravir (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In un’intervista alla Cnn Anthony Fauci, il celebre immunologo statunitense consigliere della Casa Bianca, ha definito i risultati della pillola anti-Covid «impressionanti». Il molnupiravir è un farmaco antivirale sviluppato da Msd, cioè il colosso Merck & Co. (noto con questa sigla solo in Usa e Canada) che durante l’emergenza ha supportato alcuni gruppi concorrenti nella produzione dei vaccini, e Ridgeback Biotherapeutics. Il prodotto è allo studio clinico di fase 3 battezzato “MOVe-OUT” su 775 pazienti in 170 centri internazionali e i risultati sono notevoli: ha mostrato di ridurre del 50% il rischio di ospedalizzazione e morte in pazienti adulti non vaccinati affetti da Covid-19 lieve o moderato e tuttavia a rischio di sviluppare una malattia grave per qualche fattore di rischio (obesità, anzianità, diabete o malattie cardiovascolari fra gli altri). Fra l’altro, nell’80% dei casi valutati si è trattato di varianti Delta, Gamma e Mu del virus Sars-Cov-2. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In un’intervista alla Cnn Anthony Fauci, il celebre immunologo statunitense consigliere della Casa Bianca, ha definito i risultati della pillola anti-Covid «impressionanti». Il molnupiravir è un farmaco antivirale sviluppato da Msd, cioè il colosso Merck & Co. (noto con questa sigla solo in Usa e Canada) che durante l’emergenza ha supportato alcuni gruppi concorrenti nella produzione dei vaccini, e Ridgeback Biotherapeutics. Il prodotto è allo studio clinico di fase 3 battezzato “MOVe-OUT” su 775 pazienti in 170 centri internazionali e i risultati sono notevoli: ha mostrato di ridurre del 50% il rischio di ospedalizzazione e morte in pazienti adulti non vaccinati affetti da Covid-19 lieve o moderato e tuttavia a rischio di sviluppare una malattia grave per qualche fattore di rischio (obesità, anzianità, diabete o malattie cardiovascolari fra gli altri). Fra l’altro, nell’80% dei casi valutati si è trattato di varianti Delta, Gamma e Mu del virus Sars-Cov-2.

