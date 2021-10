Pesaro-Trieste oggi in tv | orario e diretta streaming Serie A1 2021 2022 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’e come seguire inCarpegna Prosciutto-Allianz Pallacanestro, sfida valida per laA1di. Si chiude così la seconda giornata del massimo campionato italiano, con questa sfida tra due squadre uscite sconfitte dalla prima giornata, con i padroni di casa che hanno dovuto cedere di soli due punti contro Sassari. Gli ospiti, invece, hanno realizzato ben 88 punti, che però non sono serviti per battere la Virtus Bologna. L’appuntamento per la palla a due alla Vitrifrigo Arena è fissato per le ore 20:30 di mercoledì 6 ottobre. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi fornirà latestuale ...