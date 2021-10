Papa Francesco accorpora la sanità vaticana in una sola struttura (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - Papa Francesco porta la sanità cattolica all'interno di una sola struttura e ne mette a capo Nunzio Galantino, il presidente dell'Apsa. “Accogliendo volentieri la supplica che mi proviene da più parti di un intervento diretto della Santa Sede a sostegno e supporto degli Enti canonici che operano con il solo scopo di migliorare la salute degli infermi e di alleviarne le sofferenze, anche con la collaborazione di benefattori che hanno particolarmente a cuore la sollecitudine della Chiesa verso i più fragili e bisognosi, con il presente Chirografo istituisco la Fondazione per la sanità Cattolica, destinandola, ove ve ne siano le condizioni, ad offrire sostegno economico alle strutture sanitarie della Chiesa”, spiega. Fa sapere la sala stampa vaticana che “il ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI -porta lacattolica all'interno di unae ne mette a capo Nunzio Galantino, il presidente dell'Apsa. “Accogliendo volentieri la supplica che mi proviene da più parti di un intervento diretto della Santa Sede a sostegno e supporto degli Enti canonici che operano con il solo scopo di migliorare la salute degli infermi e di alleviarne le sofferenze, anche con la collaborazione di benefattori che hanno particolarmente a cuore la sollecitudine della Chiesa verso i più fragili e bisognosi, con il presente Chirografo istituisco la Fondazione per laCattolica, destinandola, ove ve ne siano le condizioni, ad offrire sostegno economico alle strutture sanitarie della Chiesa”, spiega. Fa sapere la sala stampache “il ...

