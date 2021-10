Mentana accusa: "Fischi a Donnarumma come insulti a Koulibaly: la stessa ignoranza" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il noto giornalista Enrico Mentana ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post relativo ai brutti Fischi provenienti da parte della tifoseria del Meazza all'indirizzo di Gianluigi Donnarumma paragonandoli agli insulti a sfondo razzista subiti da Koulibaly al Franchi di Firenze. Questo il contenuto del post: "I Fischi a Donnarumma e gli insulti a Koulibaly sono due facce della stessa ignoranza. Dopo tanto orgoglio di essere italiani, ecco il suo opposto, la vergogna per loro". Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il noto giornalista Enricoha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post relativo ai bruttiprovenienti da parte della tifoseria del Meazza all'indirizzo di Gianluigiparagonandoli aglia sfondo razzista subiti daal Franchi di Firenze. Questo il contenuto del post: "Ie glisono due facce della. Dopo tanto orgoglio di essere italiani, ecco il suo opposto, la vergogna per loro".

