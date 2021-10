Mancini, come al solito, pecca di riconoscenza. In Italia chi vince, diventa intoccabile (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La riconoscenza. In Italia succede sempre così. Del resto siamo un Paese che non ha la cultura dei trials. Chi vince, è un eroe a vita. intoccabile. Mancini, in piccolo, molto in piccolo (perché parliamo della inutile Nations League) ha commesso lo stesso errore che condusse Bearzot a sacrificare la qualificazione di un Europeo (1984) e a non giocare il Mondiale dell’86. In Italia non si ha il coraggio di far accomodare in panchina chi ci ha regalato gioie considerate irripetibili. come se alla base ci fosse la consapevolezza di aver vinto più per miracolo che per bravura. Marcello Lippi, inopinatamente richiamato in panchina dopo gli Europei del 2008 perduti ai rigori contro la nascente Spagna, portò l’Italia dritta al disastro sudafricano. Non poteva ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La. Insuccede sempre così. Del resto siamo un Paese che non ha la cultura dei trials. Chi, è un eroe a vita., in piccolo, molto in piccolo (perché parliamo della inutile Nations League) ha commesso lo stesso errore che condusse Bearzot a sacrificare la qualificazione di un Europeo (1984) e a non giocare il Mondiale dell’86. Innon si ha il coraggio di far accomodare in panchina chi ci ha regalato gioie considerate irripetibili.se alla base ci fosse la consapevolezza di aver vinto più per miracolo che per bravura. Marcello Lippi, inopinatamente richiamato in panchina dopo gli Europei del 2008 perduti ai rigori contro la nascente Spagna, portò l’dritta al disastro sudafricano. Non poteva ...

