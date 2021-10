Lutto a Italia’s Got Talent: morto Mattia Montenesi, ‘Bboy Scatto’ aveva solo 15 anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un male incurabile: è morto così, lunedì 4 ottobre, Mattia Montenesi, il giovane ballerino di breakdance e ballo che si era fatto notare a soli 9 anni per la sua bravura, tanto da arrivare alla finale di “Italia’s Got Talent” nel 2015. Mattia è morto, all’età di 15 anni, a Trieste a causa di un tumore. A darne notizia il padre Andrea tramite uno straziante post sul suo profilo Facebook: “Nell’ultima ‘battle’ l’avversario di Mattia era troppo forte. Ciao Amore Mio”. Sei anni fa, Mattia aveva conquistato giuria e pubblico del Talent show televisivo insieme agli Straduri Killa. “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un male incurabile: ècosì, lunedì 4 ottobre,, il giovane ballerino di breakdance e ballo che si era fatto notare a soli 9per la sua bravura, tanto da arrivare alla finale di “Got” nel 2015., all’età di 15, a Trieste a causa di un tumore. A darne notizia il padre Andrea tramite uno straziante post sul suo profilo Facebook: “Nell’ultima ‘battle’ l’avversario diera troppo forte. Ciao Amore Mio”. Seifa,conquistato giuria e pubblico delshow televisivo insieme agli Straduri Killa. “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo...

