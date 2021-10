L’Ispettore Coliandro 8 terza puntata: trama e anticipazioni 6 ottobre 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Ispettore Coliandro 8 terza puntata. Mercoledì 6 ottobre 2021 torna su Rai 2 la serie tv con Giampaolo Morelli. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE L’Ispettore Coliandro 8 trama terza puntata – Il tesoro nascosto. Un noto gallerista viene trovato morto: all’apparenza si tratta di un suicidio, ma sua sorella, l’algida Francesca, non ne è convinta. Nonostante l’iniziale antipatia, la donna si rivolge a Coliandro, che decide di dare inizio a una nuova indagine non autorizzata. L’Ispettore scoprirà che i sospetti della ragazza erano fondati e che il fratello è stato vittima di un ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021). Mercoledì 6torna su Rai 2 la serie tv con Giampaolo Morelli. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE– Il tesoro nascosto. Un noto gallerista viene trovato morto: all’apparenza si tratta di un suicidio, ma sua sorella, l’algida Francesca, non ne è convinta. Nonostante l’iniziale antipatia, la donna si rivolge a, che decide di dare inizio a una nuova indagine non autorizzata.scoprirà che i sospetti della ragazza erano fondati e che il fratello è stato vittima di un ...

Advertising

TvCircle1 : Un tesoro nascosto per 'L'Ispettore #Coliandro'. Le anticipazioni della terza puntata in Prima Assoluta #Rai2 - SMSNEWSOFFICIAL : Terzo appuntamento con la nuova stagione de “L’Ispettore Coliandro”, in onda su Rai2 mercoledì 6 ottobre alle 21.20 - AndroStegal : @fattoquotidiano @nove Io stasera mi vedo l'ispettore coliandro! - MusicStarStaff : CS_Un tesoro nascosto per “L’Ispettore Coliandro” - TvCircle1 : RT @RaiDue: ?? Nuovi casi da risolvere per “L’ispettore #Coliandro” ?? riuscirà questa volta a stare lontano dai guai? Domani alle 21.20 su… -