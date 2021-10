Letta: 'Salvini è un problema per l'Italia, lo ha detto anche Berlusconi' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ora dovrà dire chiaramente da che parte sta la Lega e farla finita di fare l'opposizione al governo di cui fa parte. "Lo strappo di Salvini è gravissimo e irresponsabile. La riforma fiscale è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ora dovrà dire chiaramente da che parte sta la Lega e farla finita di fare l'opposizione al governo di cui fa parte. "Lo strappo diè gravissimo e irresponsabile. La riforma fiscale è ...

Advertising

Corriere : Letta: «Salvini problema per l’Italia. Gesto irresponsabile, vuole far saltare il banco» - fattoquotidiano : Comunali, Salvini: “Paghiamo scelte fatte in ritardo”. Letta: “Vittoria del Pd rafforza il governo”. Conte: “Per M5… - diMartedi : #Letta su #elezioni2021: 'E' un risultato molto positivo e importante. 6 mesi fa non immaginavo un risultato così..… - RomanamenteS : RT @Corriere: Letta: «Salvini problema per l’Italia. Gesto irresponsabile, vuole far saltare il banco» - CiccioniSe : RT @Corriere: Letta: «Salvini problema per l’Italia. Gesto irresponsabile, vuole far saltare il banco» -