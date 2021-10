Le Iene: Roberta Rei Va In Brasile per Dayane Mello! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le Iene: il programma si occupa del caso di Dayane Mello, vittima di molestie in un reality brasiliano e ancora inconsapevole dell’accaduto. Ecco cosa è emerso… Le Iene sono tornate e, nel corso della prima puntata, è stato trattato un argomento molto caldo negli ultimi giorni. L’inviata Roberta Rei è partita per il Brasile per occuparsi della questione delle molestie e della violenza che ha visto coinvolta Dayane Mello. La modella brasiliana, infatti, sembra essere ancora inconsapevole di quanto accaduto. Perciò, l’inviata si è recata sul posto per fare chiarezza. Le Iene vanno in Brasile ed incontrano l’avvocatessa di Dayane Mello! Roberta Rei de Le Iene si è occupata, nel corso ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le: il programma si occupa del caso diMello, vittima di molestie in un reality brasiliano e ancora inconsapevole dell’accaduto. Ecco cosa è emerso… Lesono tornate e, nel corso della prima puntata, è stato trattato un argomento molto caldo negli ultimi giorni. L’inviataRei è partita per ilper occuparsi della questione delle molestie e della violenza che ha visto coinvoltaMello. La modella brasiliana, infatti, sembra essere ancora inconsapevole di quanto accaduto. Perciò, l’inviata si è recata sul posto per fare chiarezza. Levanno ined incontrano l’avvocatessa diRei de Lesi è occupata, nel corso ...

Advertising

redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - Sandyvnp : @DebyLomb @14Cannavo No niente raccolte l'ha detto pure Roberta delle iene...i soldi se li fottono...non è un probl… - iostoscioccata : RT @redazioneiene: .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi con @ro… - WTF1807 : RT @redazioneiene: .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi con @ro… - Daniela21505028 : RT @redazioneiene: .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi con @ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Roberta Caso Dayane Mello, parla l'avvocato: 'È come in prigione' 'Quello che è successo a Dayane a La Fazenda è folle' . Sono queste le parole dell'avvocatessa di Dayane Mello, intervistata da Roberta Rei per un'inchiesta de Le Iene. La modella sta partecipando al reality brasiliano A Fazenda, ignara di essere stata vittima di un presunto stupro da parte dei uno dei concorrenti, Nego Do ...

Dayane Mello, a Le Iene parla la sua avvocatessa: 'Non può ritirarsi da A Fazenda, come in prigione' Il caso Dayane Mello ha spinto Le Iene fino in Brasile per il controverso presunto stupro nel reality A Fazenda**. L'inviata Roberta Rei non ha potuto contattare l'ex gieffina ma è riuscita a parlare con il suo avvocato. Il reality A ...

Le Iene/ Anticipazioni e servizi: Caso Dayane Mello e scherzo a Giulia De Lellis Il Sussidiario.net Le Iene: l’avvocato di Dayane svela la verità Nelle settimane scorse hanno fatto molto clamore le molestie subite dalla bella Dayane Mello durante la sua partecipazione al reality “A Fazenda”. L’avvocato di Dayane Mello svela tutta la verità. Leg ...

Caso Dayane Mello, parla l’avvocato: “È come in prigione” "Non è possibile tirarla fuori". Sono queste le parole dell'avvocatessa di Dayane Mello, intervistata da Roberta Rei per Le Iene ...

'Quello che è successo a Dayane a La Fazenda è folle' . Sono queste le parole dell'avvocatessa di Dayane Mello, intervistata daRei per un'inchiesta de Le. La modella sta partecipando al reality brasiliano A Fazenda, ignara di essere stata vittima di un presunto stupro da parte dei uno dei concorrenti, Nego Do ...Il caso Dayane Mello ha spinto Lefino in Brasile per il controverso presunto stupro nel reality A Fazenda**. L'inviataRei non ha potuto contattare l'ex gieffina ma è riuscita a parlare con il suo avvocato. Il reality A ...Nelle settimane scorse hanno fatto molto clamore le molestie subite dalla bella Dayane Mello durante la sua partecipazione al reality “A Fazenda”. L’avvocato di Dayane Mello svela tutta la verità. Leg ..."Non è possibile tirarla fuori". Sono queste le parole dell'avvocatessa di Dayane Mello, intervistata da Roberta Rei per Le Iene ...