Le Iene: Elodie fa un monologo contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella sua prima volta alla conduzione de Le Iene con Nicola Savino, Elodie si espone ancora una volta con un monologo in difesa delle donne Promossa a pieni voti la prima volta da conduttrice de Le Iene di Elodie, affiancata in studio da Nicola Savino. Dopo un primo momento di imbarazzo e timidezza, la cantante romana si è sciolta tra servizi da lanciare e ironia con Savino. Elodie si è fatta notare, però, per il monologo in difesa delle donne in relazione al servizio sul caso Dayane Mello e il presunto stupro da parte di Nego do Borel avvenuto tra le mura del reality brasiliano La Fazenda. Vestita di rosso, colore scelto come riferimento cromatico contro la violenza sulle ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella sua prima volta alla conduzione de Lecon Nicola Savino,si espone ancora una volta con unin difesa dellePromossa a pieni voti la prima volta da conduttrice de Ledi, affiancata in studio da Nicola Savino. Dopo un primo momento di imbarazzo e timidezza, la cantante romana si è sciolta tra servizi da lanciare e ironia con Savino.si è fatta notare, però, per ilin difesa dellein relazione al servizio sul caso Dayane Mello e il presunto stupro da parte di Nego do Borel avvenuto tra le mura del reality brasiliano La Fazenda. Vestita di rosso, colore scelto come riferimento cromaticola...

Loveisl29659016 : RT @trashtvstellare: Elodie dominando Le Iene #leiene - GvnLarisa : RT @nicklausxxxx: elodie semplicemente una gran donna la vorrei alla iene tutte le puntate #leiene - virgilio_it : #Elodie in un monologo dedicato alle #donne dice: 'Non voglio essere giudicata ma ascoltata perché quello che sono… - TweetNotizie : Elodie debutta a Le Iene, il monologo contro la violenza sulle donne: «Non dobbiamo mai sentirci in colpa» - infoitcultura : “Le Iene”, Elodie contro la violenza sulle donne: “Molti uomini vogliono dominarci” – VIDEO -