L’avvocato di Dayane Mello a Le Iene svela perché non può ritirarsi dal reality (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ecco perché Dayane non può ritirarsi dal programma Nella serata di ieri è andato in onda il servizio de Le Iene dove si è parlato a lungo del caso legato a Dayane Mello, vittima di molestie e stupro ( a sua insaputa) da parte di Nego do Borel, ora scomparso, nel programma brasiliano, La Fazenda. L'articolo provIene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ecconon puòdal programma Nella serata di ieri è andato in onda il servizio de Ledove si è parlato a lungo del caso legato a, vittima di molestie e stupro ( a sua insaputa) da parte di Nego do Borel, ora scomparso, nel programma brasiliano, La Fazenda. L'articolo provda Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Le Iene, l’avvocato di Dayane Mello rivela che la modella non può ritirarsi dal reality: “È in prigione” (VIDEO) - Chiaretta863 : RT @blogtivvu: Le Iene in Brasile per Dayane Mello, parla l’avvocato: “Come se fosse in prigione” – VIDEO - Addictedtolif39 : RT @blogtivvu: Le Iene in Brasile per Dayane Mello, parla l’avvocato: “Come se fosse in prigione” – VIDEO - infoitcultura : Dayane Mello stuprata a La Fazenda? L’avvocato: “Mentalità patriarcale, la tengono come in prigione” - infoitcultura : Le Iene, Dayane Mello molestata in diretta tv? L’avvocato: 'Costretta a restare nello show, è come una prigione' -