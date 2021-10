La Fazenda: Nego Do Borel scomparso dopo le accuse di molestie, la polizia riesce a ritrovarlo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Continua a far discutere la vicenda che vede implicata Dayane Mello come possibile vittima di stupro da parte di Nego Do Borel durante il reality La Fazenda. Il concorrente, qualche settimana fa, era stato squalificato dal gioco proprio a causa di questa accusa, ma una volta uscito, il rapper aveva negato tutto. E, anzi, aveva minacciato il suicidio qualora le accuse si fossero perpetrate nel tempo. Il sito Biccy, ieri, ha riportato la notizia legata alla scomparsa di Nego Do Borel, che ha spinto la polizia a mettersi sulle sue tracce. A lanciare l’allarme sarebbe stata la madre, Roseli Viana La polizia brasiliana ha aperto un’indagine sulla scomparsa di Nego Do Borel, cantante ed ex concorrente del reality La ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Continua a far discutere la vicenda che vede implicata Dayane Mello come possibile vittima di stupro da parte diDodurante il reality La. Il concorrente, qualche settimana fa, era stato squalificato dal gioco proprio a causa di questa accusa, ma una volta uscito, il rapper aveva negato tutto. E, anzi, aveva minacciato il suicidio qualora lesi fossero perpetrate nel tempo. Il sito Biccy, ieri, ha riportato la notizia legata alla scomparsa diDo, che ha spinto laa mettersi sulle sue tracce. A lanciare l’allarme sarebbe stata la madre, Roseli Viana Labrasiliana ha aperto un’indagine sulla scomparsa diDo, cantante ed ex concorrente del reality La ...

