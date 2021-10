“Io senza utero e lei incinta”: Amy Schumer e Jennifer Lawrence in difesa dell’aborto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le due donne dello spettacolo, Amy Schumer e Jennifer Lawrence, hanno partecipato insieme al Rally for Abortion Justice, a una manifestazione per il diritto all’aborto che si è svolta in molte città USA. L’attrice e comica Amy Schumer ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con Jennifer Lawrence alla manifestazione con dei cartelli in mano. Sul cartellone di Amy Schumer campeggia la scritta “abortion is essential“, ovvero “l’aborto è essenziale“, mentre su quello della Lawrence una scritta a mano “women can’t be free if they don’t control their bodies“; “le donne non possono essere libere se non controllano il loro corpo“. La foto mostra per la prima volta, in pubblico, il pancione di Jennifer ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le due donne dello spettacolo, Amy, hanno partecipato insieme al Rally for Abortion Justice, a una manifestazione per il diritto all’aborto che si è svolta in molte città USA. L’attrice e comica Amyha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae conalla manifestazione con dei cartelli in mano. Sul cartellone di Amycampeggia la scritta “abortion is essential“, ovvero “l’aborto è essenziale“, mentre su quello dellauna scritta a mano “women can’t be free if they don’t control their bodies“; “le donne non possono essere libere se non controllano il loro corpo“. La foto mostra per la prima volta, in pubblico, il pancione di...

