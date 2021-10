Inter, Vidal e la notte “brava”: il caso sui social (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arturo Vidal finisce nell’occhio del ciclone social. Nelle ultime ore ha infatti cominciato a circolare un video, risalente ad agosto, che immortala il centrocampista in condizioni molto poco lucide al termine di una serata. Vidal, visibilmente barcollante, prima sale in sella a una moto parcheggiata mimando il gesto di guidarla, poi scatta qualche foto con alcuni fan, infine sale a bordo di una Ferrari cabrio, lato passeggero, non prima di essersi cimentato in un’improbabile capriola sul retro della vettura. Leggi su footdata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arturofinisce nell’occhio del ciclone. Nelle ultime ore ha infatti cominciato a circolare un video, risalente ad agosto, che immortala il centrocampista in condizioni molto poco lucide al termine di una serata., visibilmente barcollante, prima sale in sella a una moto parcheggiata mimando il gesto di guidarla, poi scatta qualche foto con alcuni fan, infine sale a bordo di una Ferrari cabrio, lato passeggero, non prima di essersi cimentato in un’improbabile capriola sul retro della vettura.

Advertising

FcInterNewsit : ?? Nelle ultime ore sta circolando sui social un video che ha per protagonista il centrocampista dell'Inter. Facciam… - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal,… - Cucciolina96251 : RT @sportmediaset: #Inter, notte brava di Vidal a pochi giorni dal debutto in campionato col Genoa. #SportMediaset - Corriere : Vidal ubriaco prima dell’esordio in campionato dell’Inter: il video - cardelli83 : RT @it_inter: #Vidal, secondo l'Inter il video che sta circolando sul web risale alla sera del 18 agosto (tre giorni prima dell'esordio in… -