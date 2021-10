I segreti del successo di Free Guy con una clip in esclusiva

Leggi su wired

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)Guy è sicuramente una delle sorprese cinematografiche degli ultimi mesi: il film con Ryan Reynolds doveva uscire nel luglio 2020 ma è stato rimandato di un anno per via della pandemia, per poi essere diffuso nelle sale lo scorso agosto e dal 29 settembre anche in streaming su Disney+. I fan di questa commedia fantascientifica avranno però un ulteriore modo per sfruttare appieno questa esperienza fantasmagorica fra videogiochi, commedia e azione, perché dal 6 ottobre la pellicola è disponibile (così come un altro recente titolo Disney, Jungle Cruise) anche in formato blu-ray, dvd e 4k Uhd con parecchi contenuti aggiuntivi inediti. Per celebrare l’evento ecco qui sopra unainper Wired che ritrae il dietro le quinte di una delle scene più assurde del film: il protagonista ...