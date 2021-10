I gioielli di tendenza della primavera-estate 2022

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Maxi orecchini, grandi collane a catena, anelli multipli e spille: mirano a completare i lookbella stagione con effetti sorprendenti. I materiali prescelti sono l’oro arricchito da diamanti e cristalli ma anche la pelle e la plastica colorata dal touch infantile. Si assiste al grande ritorno degli orecchini chandelier, tempestati da diamanti e pietre preziose, che scendono lungo il collo e incorniciano il viso con colori trasparenti e luce. Le collane si trasformano in maxi catene dorate che prendono la forma di collier che adornano il collo oppure di larghi choker ricoperti da cascate di brillanti. I bracciali, invece, sono i protagonisti dei look dell’: spessi e rigidi bangle che decorano i polsi e si possono indossare anche sulle braccia nella versione a semi cerchio. Primeggiano anche i bijoux in plastica colorata che ricordano il ...

Advertising

cocoa_key : RT @vogue_italia: Bracciale al bicipite come Nicole Kidman nel 1999 ?? - vogue_italia : Bracciale al bicipite come Nicole Kidman nel 1999 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : gioielli tendenza

Amica

I casi di ladri che prendono di mira criptovalute invece di contanti estanno diventando ... Unadavvero molto inquietante, visto che almeno gli hacker rubano denaro usando strumenti ...E poi borse, scarpe,, occhiali e altri accessori . La parola d'ordine degli stilisti? ... come le minigonne corte o cortissime (macro avvistata alla Milano Fashion Week 2021). Lo ...Le tendenze Primavera Estate 2022 dalle sfilate di New York, Londra, Milano e Parigi in fatto di outfit, colori, tagli, stampe, abbinamenti, scarpe e borse. Tutto il bello che verrà Le sfilate andate ...Le scarpe donna giuste per affrontare in modo glam questo inverno 2021 2022? I tacchi con il plateau: ecco le star che ne vanno già matte ...