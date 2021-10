Giorgio Palù (Aifa): 'Misurare gli anticorpi prima della terza dose? Non serve a niente, ecco perché' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il sierologico per Misurare gli anticorpi prima della non serve a niente. A dirlo è il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Giorgio Palù , secondo cui 'non è assolutamente ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il sierologico perglinon. A dirlo è il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (, secondo cui 'non è assolutamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Palù Giorgio Palù (Aifa): 'Misurare gli anticorpi prima della terza dose? Non serve a niente, ecco perché' Il sierologico per misurare gli anticorpi prima della non serve a niente. A dirlo è il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Giorgio Palù , secondo cui 'non è assolutamente raccomandabile' subordinare la somministrazione della terza dose di anti - Covid a un test del livelli di anticorpi contro il coronavirus Sars - CoV - 2.

Terza dose: Palù, fare prima test per anticorpi non serve Fare un test per misurare gli anticorpi anti Sars Cov - 2 prima dell'eventuale terza dose "non ha significato". A dirlo è Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, intervenuto a RaiNews. "Quando parliamo di una vaccinazione globale non ha significato dosare gli anticorpi perché ci sono già gli ...

