Fisco | Draghi replica a Salvini | nessuna patrimoniale

"No, non c'è una patrimoniale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a Brdo, a proposito delle affermazioni di Matteo Salvini sulla delega fiscale. 6 ottobre 2021

