Festa Ibrahimovic, Moggi: "Abbiamo ricordato i bei vecchi tempi con Galliani"

Ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato Luciano Moggi: facendo delle dichiarazioni sulla Festa per Ibrahimovic.

Le parole di Luciano Moggi

"E' stata una bellissima Festa. C'erano tanti campioni. Da Galliani a Donnarumma, passando per Pogba, Cassano, Gattuso e molti altri. Alla fine è arrivata tutta la squadra da Bergamo dopo la vittoria con l'Atalanta."

