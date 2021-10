Disegni di Muhammad Ali battuti all'asta per 1 milione dollari (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una rara collezione di Disegni di Mohammad Ali sono stati battuti all'asta a New York per quasi 1 milione di dollari. Lo riporta la Cbs Ventisei opere dedicate alla boxe, ma anche ai diritti civili, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una rara collezione didi Mohammad Ali sono statiall'a New York per quasi 1di. Lo riporta la Cbs Ventisei opere dedicate alla boxe, ma anche ai diritti civili, ...

