Crollo di Facebook, la spiegazione ufficiale. I server si sono auto-protetti pensando ad un attacco (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Facebook è stata staccata la spina della sua dorsale dai suoi stessi ingegneri, ecco perché il mondo non poteva raggiungere i suoi servizi. Un'attività di manutenzione maldestra ha fatto credere ai sistemi che fosse in corso un attacco, e Facebook si è auto-isolato dal mondo....

