Covid | Veneto | 416 nuovi casi e 6 decessi in 24 ore

Advertising

Gazzettino : Covid in Veneto, aumento dei contagi: 416 nuovi positivi e 5 vittime nelle ultime 24 ore Il bollettino - TViweb : Post Edited: COVID VENETO: +416 contagi, calano terapie intensive, 6 morti - Geronimissimooo : @lampisquan @HuffPostItalia Vuoi sapere quanto è costata la degenza di 4 giorni di una mia parente per una operazio… - infoitinterno : Covid Veneto, ricoverati in diminuzione ma 2 morti nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Zaia: il Covid in Veneto è «in assoluta remissione» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto

Tornano a salire i nuovi casi di- 19 in, 416 in più riapetto a ieri (erano stati 363 nelle 24 ore precedenti), che portano il totale a 417.255. Aumentano anche i morti, 6 in più, con il totale a 11.786. Lo riporta il ...Crescono, seppur di poco, rispetto alla scorsa settimana, i medici non vaccinati contro- 19 e sospesi. Sono attualmente 1.187 i medici e gli odontoiatri sospesi ai sensi del decreto legge 4 per non essersi ancora immunizzati. La scorsa settimana erano 1.100. A fare il punto è la ...Tornano a salire i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, 416 in più riapetto a ieri (erano stati 363 nelle 24 ore precedenti), che portano il totale a 417.255. Aumentano anche i morti, 6 in più, con il to ...L'anno del Covid-19 non ha risparmiato bambine e bambini: sono in forte aumento i maltrattamenti in famiglia e i reati sul web. Lo certifica il decimo Dossier "Indifesa" di Terres del Hommes, che è st ...