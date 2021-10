Come scaricare Windows 11? Ecco tutte le novità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Windows 11 è pronto a sbarcare sui nostri pc. Per ogni nuova versione del sistema bisogna fare dei passaggi adeguati. Vediamo quali. Windows 11 (AdobeStock)Una grande novità è arrivata per tutti gli utenti Microsoft. In questi giorni è stato annunciato l’arrivo di Windows 11. La società ha già avvertito che il rilascio sarà graduale e non sarà disponibile per tutti. Per chi non volesse o non potesse effettuare l’aggiornamento, non ci saranno problemi fino al 14 ottobre 2025. Data ultima per il supporto di Windows 10 di Microsoft. Questa volta, per avere il nuovo sistema bisognerà avere dei requisiti ben specifici. Tali saranno: Cpu compatibile almeno dual core da 1 GHz, almeno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Il Secure Boot e modulo per la sicurezza TPM 2.0. La scheda ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)11 è pronto a sbarcare sui nostri pc. Per ogni nuova versione del sistema bisogna fare dei passaggi adeguati. Vediamo quali.11 (AdobeStock)Una grandeè arrivata per tutti gli utenti Microsoft. In questi giorni è stato annunciato l’arrivo di11. La società ha già avvertito che il rilascio sarà graduale e non sarà disponibile per tutti. Per chi non volesse o non potesse effettuare l’aggiornamento, non ci saranno problemi fino al 14 ottobre 2025. Data ultima per il supporto di10 di Microsoft. Questa volta, per avere il nuovo sistema bisognerà avere dei requisiti ben specifici. Tali saranno: Cpu compatibile almeno dual core da 1 GHz, almeno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Il Secure Boot e modulo per la sicurezza TPM 2.0. La scheda ...

