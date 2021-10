Come comporre un piatto unico equilibrato per il pranzo o la cena (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mangiamo sempre più spesso fuori casa. Una valida alternativa al comodo panino è il piatto unico: sano, genuino ed economico, è la migliore alternativa per la pausa pranzo in ufficio o per una cena veloce adatta a tutta la famiglia. Trattandosi di un pasto completo, è però importante che venga composto seguendo delle regole che tengano conto non solo delle quantità dei singoli alimenti, ma soprattutto delle loro qualità nutrizionali, ossia delle molecole di cui sono composti gli alimenti inserite nella preparazione. Un famoso esempio di un piatto unico non equilibrato da un punto di vista nutrizionale è, infatti, la classica insalatona mista che, da piatto sanissimo, può trasformarsi in un concentrato di grassi. Come si compone un ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mangiamo sempre più spesso fuori casa. Una valida alternativa al comodo panino è il: sano, genuino ed economico, è la migliore alternativa per la pausain ufficio o per unaveloce adatta a tutta la famiglia. Trattandosi di un pasto completo, è però importante che venga composto seguendo delle regole che tengano conto non solo delle quantità dei singoli alimenti, ma soprattutto delle loro qualità nutrizionali, ossia delle molecole di cui sono composti gli alimenti inserite nella preparazione. Un famoso esempio di unnonda un punto di vista nutrizionale è, infatti, la classica insalatona mista che, dasanissimo, può trasformarsi in un concentrato di grassi.si compone un ...

