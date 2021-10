Capello su Donnarumma | “Irriconoscente Ma spero che non sia fischiato”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “che non sia, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo. Ma mi lasci dire una cosa:è statoverso il Milan, andando al Psg. Per tutto ciò che il club aveva fatto per lui e la famiglia quando era ragazzino, avrebbe dovuto comportarsi diversamente”. Queste le parole di Fabio, nel corso di un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, sul possibile trattamento che il pubblico di San Siro riserverà all’ex portiere rossonero in occasione della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. SportFace.

... grazie a un avvio di campionato splendente, Sandro Tonali è stato indicato come possibile convocato tra gli azzurri di Mancini se non titolare: L'affondo di FabiosuUn capitolo a ...si è così soffermato a parlare - era inevitabile - sui possibili fischi per Gianluigi. La Curva Sud, con lo striscione di ieri sera, ha dato il 'benvenuto' al portiere del Psg e si ...Le dichiarazioni di Fabio Capello su Donnarumma, al ritorno a San Siro: "Irriconoscente. Ma spero che non sia fischiato" ...Roma, 6 ott. - "Spero che non sia fischiato, perché è un giocatore della Nazionale che ha dato un contributo fondamentale per il titolo europeo. Ma mi lasci dir ...