Calcio in testa all'arbitro: calciatore brasiliano arrestato per tentato omicidio [VIDEO] (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Follia di un calciatore brasiliano durante una partita di campionato. William Ribeiro, calciatore brasiliano della squadra San Paolo-RS è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito l'arbitro Rodrigo Crivellaro. Il direttore di gara è stato colpito con un Calcio alla testa, l'episodio si è registrato al 15? e sul punteggio di 1-0. Dopo aver ricevuto un cartellino giallo, il brasiliano si è scagliato contro l'arbitro: prima una spinta, poi un Calcio fortissimo in testa. L'arbitro è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il calciatore è accusato di tentato omicidio ed il club ha deciso di rescindere il ...

