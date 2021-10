Buon Compleanno a Raffaele Di Fusco

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Il 6 ottobre di ventiquattro mesi fa Torino-Napoli andava in scena il giorno del 58°diDi, che nella massima serie ha vestito la casacca partenopea e quella granata. Lo storico secondo portiere per eccellenza ma uomo importante nello spogliatoio del ‘Ciuccio’. Nella storia del calcio italiano è passato alla storia anche per aver disputato una gara da giocatore di movimento. Accadeva l’11 giugno 1989 sul campo dell’Ascoli: Careca si fece male e così Ottavio Bianchi lo mandò in attacco, complice una squadra decimata da squalifiche e infortuni. In quello stadio dove venticinque mesi prima aveva disputato da titolare il match la settimana successiva al primo scudetto. Due presenze invece nel campionato del secondo tricolore. A Soccavo inoltre è stato qualcosa di più ...

juventusfc : Con le tue giocate hai deliziato tutto il popolo bianconero! ?? Buon compleanno, Camo! ?? - acffiorentina : Buon compleanno, Juan Manuel Vargas?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - RadiocorriereTv : Con i tre tenori ha preso @ilvolo, facendo brillare la musica italiana nel mondo. Buon compleanno a @IBoschetto…

Perciò oggi, 5 ottobre 2021, non possiamo fare altro che augurare a James Bond buon compleanno, per i suoi 58 anni dal debutto nelle sale. James Bond muore davvero in No time to die? Il suo debutto ri ...