Auto elettriche, per la prima volta in Europa sono state vendute di più di quelle a diesel (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In un momento in cui la produzione nel settore Automobilistico è contratta a causa della carenza di chip per l'elettronica, arriva una buona notizia per il futuro del comparto. Lo scorso agosto in Europa, 151.737 immatricolazioni sono state relative ad Auto ibride o totalmente elettriche. Un aumento, su base annua, del 61% e che porta il volume complessivo, da gennaio ad agosto 2021, a 1,32 milioni di unità. Ma è il confronto con la vendita di Auto diesel che dà ancora più valore ai dati rilevati da Jato Dynamics e pubblicati in un paper lo scorso 27 settembre: 10.100 in più rispetto ai veicoli a gasolio. Ed è sorpasso. La domanda dei consumatori si è incentrata particolarmente sulle versioni elettriche o ibride di Fiat 500, Hyundai ...

