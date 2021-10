Whatsapp: le scuse di Zuckerberg, in tanti si affidano a noi (Di martedì 5 ottobre 2021) "Scusate per l'interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse": sono le scuse ufficiali che Mark Zuckerberg posta sul suo profilo Facebook dopo le sei ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) "Scusate per l'interruzione, sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse": sono leufficiali che Markposta sul suo profilo Facebook dopo le sei ...

Advertising

Adnkronos : #instagramdown #facebookdown #whatsappdown: le scuse su Twitter. E i social ancora presentano disservizi: - Open_gol : Arrivano le scuse da un big di Facebook, che promette tempi rapidi per il ripristino. E per dirlo è costretto a usa… - LaStampa : Facebook, Instagram e WhatsApp, il giorno dopo il down: le scuse, le perdite, le ragioni del caos - giornaleradiofm : Approfondimenti: Whatsapp: le scuse di Zuckerberg, in tanti si affidano a noi: (ANSA) - ROMA, 05 OTT - 'Scusate per… - YouTvrs : Sei ore di down per #Facebook, #WhatsApp e #Instagram: le scuse di Zuckerberg - -