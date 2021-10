Vlahovic e il futuro lontano dalla Fiorentina: a chi serve di più? (Di martedì 5 ottobre 2021) La Fiorentina e Vlahovic sono destinati a separarsi: il serbo è una soluzione per molte squadre. Come sarebbe l’impatto in giro per l’Europa? Ecco il quadro “Vlahovic ha deciso di non rinnovare” – così ha tuonato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sul futuro dell’attaccante. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e la prossima estate sarà fondamentale per il patron viola, per arricchire le casse e non rischiare di perderlo a zero. Meglio separarsi e guadagnare qualcosa, rispetto a regalare un talento come il numero nove. Questa dovrebbe essere la strategia viola. Parlare ora di mercato è molto presto, ma la possibilità che possa trattare un altro giocatore con la Juventus sono molte e la volontà del giocatore peserà molto, un dettaglio che emerge molto nel calcio attuale. ... Leggi su zon (Di martedì 5 ottobre 2021) Lasono destinati a separarsi: il serbo è una soluzione per molte squadre. Come sarebbe l’impatto in giro per l’Europa? Ecco il quadro “ha deciso di non rinnovare” – così ha tuonato il presidente della, Rocco Commisso, suldell’attaccante. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e la prossima estate sarà fondamentale per il patron viola, per arricchire le casse e non rischiare di perderlo a zero. Meglio separarsi e guadagnare qualcosa, rispetto a regalare un talento come il numero nove. Questa dovrebbe essere la strategia viola. Parlare ora di mercato è molto presto, ma la possibilità che possa trattare un altro giocatore con la Juventus sono molte e la volontà del giocatore peserà molto, un dettaglio che emerge molto nel calcio attuale. ...

_Morik92_ : Ricordo che #Bojinov nel 2017 mi disse che c'erano due ragazzini nel Partizan, #Milenkovic e #Vlahovic, che erano d… - thekingsalo : Quale sarà la destinazione di #Vlahovic? Il suo ipotetico impatto negli undici titolari delle big?? Le grafiche ? - Gianpaolo_5 : #Vlahovic ha tutto per essere l'attaccante ideale per la #Juventus del presente e del futuro. È giovane, forte, con… - GaianiGiovanni : @mikelelomb Il contratto di Vlahovic scade nel 2023, chi lo vuole acquistare nel futuro prossimo deve comunque sgan… - TheKang15 : @rprat75 Io non lo avrei mai rinnovato a queste cifre...con Chiesa e Kulusevski per me hai già in casa chi poteva p… -