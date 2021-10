“Si è preferito assecondare cinque luridi mercenari per non cacciare Braglia e Di Somma”: società-Curva Sud, ora è contestazione (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Amiamo fare le cose con calma, meditare e ponderare bene le nostre scelte… Dopo la conferenza stampa della proprietà siamo giunti ad una semplice conclusione. Questa società non ha alcuna programmazione e si riempie la bocca di belle parole che per noi, ormai, non hanno alcun significato. Il progetto non esiste, come non esiste riconfermare Braglia, non cacciare Di Somma e mettere in tribuna i 5 infami che sono andati in società a chiedere la conferma del tecnico per loro interessi personali. Si è preferito non considerare le rimostranze di un’intera tifoseria, assecondando invece dei luridi mercenari, complici con il tecnico ed il direttore di questo schifo… Nella vita si fanno scelte e la proprieta’ ha scelto di stare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Amiamo fare le cose con calma, meditare e ponderare bene le nostre scelte… Dopo la conferenza stampa della proprietà siamo giunti ad una semplice conclusione. Questanon ha alcuna programmazione e si riempie la bocca di belle parole che per noi, ormai, non hanno alcun significato. Il progetto non esiste, come non esiste riconfermare, nonDie mettere in tribuna i 5 infami che sono andati ina chiedere la conferma del tecnico per loro interessi personali. Si ènon considerare le rimostranze di un’intera tifoseria, assecondando invece dei, complici con il tecnico ed il direttore di questo schifo… Nella vita si fanno scelte e la proprieta’ ha scelto di stare ...

